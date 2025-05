Trionfo a Londra per il 20 Anniversario del Trasimeno Music Festival

Il 20 maggio 2025, la Wigmore Hall di Londra ha celebrato il 20º anniversario del Trasimeno Music Festival con due concerti di grande successo. L'evento anticipa la rassegna umbra, che si svolgerà dal 26 giugno al 2 luglio 2025, con una serata speciale il 25 giugno. Tra i protagonisti, Angela Hewitt e altri artisti di rilievo hanno reso omaggio a questo importante traguardo musicale.

Martedì 20 maggio 2025, la prestigiosa Wigmore Hall di Londra ha ospitato due concerti di grande successo per celebrare l'importante traguardo dei 20 anni del Trasimeno Music Festival, che si terrà in Umbria dal 26 giugno al 2 luglio 2025, con un'anteprima speciale il 25 giugno. Angela Hewitt alla direzione artistica del e la celebrazione a Londra. La pianista canadese Angela Hewitt, direttrice artistica del festival, ha voluto organizzare questo evento esclusivo in Inghilterra per festeggiare il ventennale della manifestazione.

