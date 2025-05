TrigNO di Amici 24 a Verissimo | Sarai testimone di nozze…

In un’emozionante puntata finale di Verissimo, Silvia Toffanin celebra il talent show Amici con i suoi protagonisti. Tra questi, il vincitore del circuito Canto, TrigNO, che condivide il suo straordinario percorso, il romantico legame con Chiara e il profondo rispetto per Anna Pettinelli. Un incontro imperdibile ricco di emozioni e racconti che chiudono in bellezza la stagione del programma.

Silvia Toffanin chiude la stagione del suo programma con una puntata speciale dedicata ad Amici, accogliendo in studio i finalisti, tra cui TrigNO, vincitore del circuito Canto, che racconta il suo percorso, l'amore con Chiara e l'affetto per Anna Pettinelli

