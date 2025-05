TrigNO a Verissimo | la convivenza con Chiara | Video Mediaset

Nel salotto di Verissimo, TrigNO ha svelato dettagli intimi sulla sua convivenza con Chiara, approfondendo il loro legame speciale. Inoltre, ha condiviso le emozioni legate al suo ingresso ad Amici e il difficile percorso affrontato all'interno del talent show, costellato di sfide e soddisfazioni. Un'intervista ricca di sorprese per il cantante, ora pronto a intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera.

TrigNO a Verissimo ha parlato della convivenza con Chiara e del loro legame. Il cantante ha poi raccontato come è stato l’ingresso ad Amici e come abbia deciso di parteciparvi, ma anche come sia stato il suo percorso, ricco di alti e bassi. Tante le sorprese per lui che ora, finito il talent, ha obiettivi ben precisi. Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale... 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - TrigNO a Verissimo: la convivenza con Chiara | Video Mediaset

