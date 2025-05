Trieste | nuova ricostruzione da suicidio a omicidio e Visintin indagato per Liliana Resinovich

Trieste è al centro di un caso che ha rivoluzionato la versione sulla morte di Liliana Resinovich, inizialmente considerata un suicidio. Sebastiano Visintin, ex fotografo in pensione, è ora indagato per omicidio. La revisione delle indagini ha portato a questa nuova prospettiva, grazie a un atto processuale che ha rimesso in discussione le conclusioni precedenti. Il caso continua a suscitare grande attenzione e rivela come azioni e prove abbiano cambiato il corso delle indagini.

Trieste è al centro di un caso che sta cambiando prospettiva: Sebastiano Visintin, ex fotografo in pensione e recentemente individuato, figura ora tra gli indagati per l’omicidio di Liliana Resinovich, donna di 63 anni originaria della città. A far luce su questa svolta è un atto processuale redatto dalla pm titolare dell’inchiesta, Ilaria Iozzi, depositato . L'articolo Trieste: nuova ricostruzione da suicidio a omicidio e Visintin indagato per Liliana Resinovich è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Trieste: nuova ricostruzione da suicidio a omicidio e Visintin indagato per Liliana Resinovich

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

A Sesto San Giovanni piazza Trento e Trieste cambia volto: “Sarà un elegante giardino urbano”, arriva anche una nuova fontana

A Sesto San Giovanni, piazza Trento e Trieste si prepara a trasformarsi in un elegante giardino urbano.

Trieste, il killer di Liliana Resinovich sarebbe il marito Sebastiano Visintin, la ricostruzione della procura: "La aggredì e la soffocò"

La Procura di Trieste ipotizza che il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin, possa essere il killer, avendola aggredita e soffocata.

Airola, Stravino (FdI):“Nuova tegola economica per il Comune”

Nuova problematica economica scuote il Comune di Airola, con il debito che si avvicina ai tre milioni di euro.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Trieste, il killer di Liliana Resinovich sarebbe il marito Sebastiano Visintin, la ricostruzione della procura: "La aggredì e la soffocò"

Da informazione.it: 'Sebastiano Visintin aggredì e soffocò Liliana Resinovich'. È questa la nuova ipotesi della Procura di Trieste che ribalta la narrazione finora accreditata sul misterioso decesso della 63enne scompars ...

Liliana Resinovich, la procura: «L'ha uccisa il marito soffocandola nel parco dell'ex ospedale psichiatrico». La ricostruzione

Riporta msn.com: «Visintin aggredì e soffocò Liliana Resinovich». Questa la tesi della Procura di Trieste anticipata da Il Piccolo. La ricostruzione del pubblico ministero Iozzi, ...

"Liliana Resinovich è stata aggredita e soffocata dal marito": la tesi della Procura

Segnala today.it: Il nuovo filone d'inchiesta chiama direttamente in causa il marito della donna, Sebastiano Visentin, e fornisce una possibile ricostruzione dell'aggressione ...

Trieste, dubbi sul suicidio: Liliana uccisa e poi nascosta? - Estate in diretta 26/08/2022