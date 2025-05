trezzo e la supermaratona verde ripulite le discariche a cielo aperto raccolti duecento sacchi di rifiuti

A Trezzo, durante la Supermaratona Verde, volontari e gli amici dell’ambiente hanno raccolto 200 sacchi di rifiuti (670 kg) da discariche a cielo aperto, rendendo il luogo più pulito. L’iniziativa, parte dell’edizione 2025 di Weplogging di Cem, ha coinvolto i migliori segugi dell’Adda-Martesana e ha promosso sensibilità ambientale con due giorni dedicati alla pulizia e alla tutela del territorio.

I migliori segugi dell’Adda-Martesana sono a Trezzo, i volontari amici dell’ambiente hanno raccolto in 200 sacchi le discariche a cielo aperto che sporcano la città: 670 chili di rifiuti eliminati laureano la perla rivierasca campionessa dell’edizione 2025 Weplogging di Cem. Due giorni dedicati dal gestore di raccolta e smaltimento della pattumiera sul territorio a ripulire dove gli incivili insozzano e in tutto si è arrivati a 6 tonnellate, 1 più dell’anno scorso. Sul podio più alto l’8 giugno durante la Domenica in cascina, il ritrovo annuale nella sede di Cascina Sofia a Cavenago dei soci dell’ex consorzio, saranno proprio i trezzesi a salire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it