Treno deraglia disagi sulla linea Roma-Viterbo | le immagini

Questa mattina, a Viterbo, un treno è uscito dai binari alla stazione di Porta Fiorentina, causando disagi sulla linea Roma-Viterbo. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Immagini e testimonianze raccontano l’accaduto, che ha temporaneamente interrotto il servizio ferroviario, creando disagi ai pendolari e agli utenti della tratta.riti

Un treno è uscito fuori dai binari provocando disagi sulla rete ferroviaria. L'evento è accaduto questa mattina, domenica 25 maggio, nella stazione ferroviaria di Porta Fiorentina, a Viterbo. Le cause dell'inconveniente sulla linea sono ancora da accertare. Che cosa è successo Un... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Treno deraglia, disagi sulla linea Roma-Viterbo: le immagini

