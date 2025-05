Treno deraglia a porta Fiorentina | danni e circolazione sospesa sulla Roma-Viterbo scattano i bus | FOTO e VIDEO

Un treno è deragliato nella notte a Porta Fiorentina, Viterbo, causando danni e interruzioni sulla linea Roma-Viterbo. L’incidente, avvenuto domenica 25 maggio, ha sospeso la circolazione ferroviaria tra il capoluogo della Tuscia e Roma. Sul posto si sono rapidamente attivati i servizi di emergenza e i bus sostitutivi in via temporanea, mentre si attendono aggiornamenti sulla dinamica e i tempi di ripristino.

Treno deragliato alla stazione di Viterbo porta Fiorentina. L'incidente è avvenuto nelle prime ore di domenica 25 maggio e ha causato l'interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea tra il capoluogo della Tuscia e Roma. Sospensione in prossimità della stazione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Treno deraglia a porta Fiorentina: danni e circolazione sospesa sulla Roma-Viterbo, scattano i bus | FOTO e VIDEO

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Treno deraglia a porta Fiorentina: circolazione sospesa sulla Roma-Viterbo, scattano i bus

Questa mattina alle prime luci (25 maggio), un treno delle Ferrovie dello Stato è deragliato alla stazione di Viterbo Porta Fiorentina, interrompendo la circolazione sulla linea Roma–Viterbo.

Treno deraglia a porta Fiorentina: danni e circolazione sospesa sulla Roma-Viterbo, scattano i bus

Un incidente si è verificato questa mattina alla stazione di Viterbo Porta Fiorentina, dove un treno delle Ferrovie dello Stato è deragliato, causando danni e sospensione della circolazione sulla linea Roma–Viterbo.

Deraglia un treno in Brianza, ma è un'esercitazione: ecco cosa è successo

Una notte di apprensione in Brianza, dove un treno deragliato ha mobilitato le squadre di soccorso in un esercitazione imponente.

Approfondimenti da altre fonti

Deraglia vagone a Porta Fiorentina: non ci sono feriti

Riporta newtuscia.it: NewTuscia – VITERBO – Deraglia convoglio alla stazione di Porta Fiorentina. Questa mattina un convoglio di un treno in transito dalla stazione di Porta Fiorentina e’ deragliato andando a sbattere con ...

Treno deragliato, circolazione sospesa sulla Roma - Viterbo

Si legge su romatoday.it: Disagi oggi, domenica 25 maggio, per gli utenti della linea FL3 Roma - Viterbo. Attivate le navette sostitutive ...

Treno deraglia e manda il tilt la linea ferroviaria: caos anche a Termini

Riporta romatoday.it: Linea in tilt Come informa Trenitalia, il treno FR 9626 da Roma Termini (10:50) per Torino Porta Nuova (15:10) oggi ferma a Milano Rogoredo e Milano Porta Garibaldi anziché a Milano centrale.

Treno deragliato: la testimonianza di una sopravvissuta