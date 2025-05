Trend vacanze 2025 | cresce sempre più la voglia dei family hotel per far divertire i bambini I teenager cercano sport socializzazione e spazi per non annoiarsi

Le vacanze 2025 si prospettano all’insegna di family hotel e attività pensate per bambini e teenager. Sempre più famiglie italiane, ancora indecise, cercano destinazioni che offrano relax, divertimento e spazi per socializzare. L’estate si avvicina e le scelte si concentrano su località che uniscano mare, natura e attività sportive, per soddisfare ogni età e contrastare la noia, garantendo momenti di gioia e spensieratezza per tutta la famiglia.

L'estate è alle porte e le famiglie italiane pensano alle vacanze estive tutti insieme o, anche con i nonni. Molti, sono ancora indecisi su dove andare e sono ancora titubanti su dove prenotare. La vacanza uguale relax, divertimento e mare, svago dei bimbi e tante attività dei figli teenager. Tutto ciò è importante per decidere la scelta del periodo di riposo! È quanto emerge dalla recente indagine condotta da Area38, l'agenzia marketing numero uno per family hotel, per conto di Italy Family Hotels, consorzio che riunisce 155 strutture 100% certificate family al mare, in montagna, al lago e in collina.

