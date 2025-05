Tre anni fa Tirana Oliveira | Momento magico tra Roma e Mourinho poteva finire diversamente

Tre anni fa, Tirana Oliveira vissé un momento magico tra Roma e Mourinho, un’occasione che poteva esitare diversamente. Oggi, la Roma si appresta all’ultimo atto di una stagione intensa, con la speranza di una qualificazione in Champions League. Tra ricordi e sfide future, Sergio Oli ripercorre quella notte memorabile, rivivendo emozioni di un percorso che ha scritto pagine importanti della storia giallorossa.

Finalmente l’ultimo atto di una stagione estremamente intensa per la Roma, che nutre ancora la speranza di agguantare una Champions League che avrebbe del miracoloso. Il Torino e poi il post Ranieri in agenda, ma tale giornata è anche l’occasione per dolci ricordi. Questi li ha ripercorsi Sergio Oliveira, una meteora nella capitale che ha però comunque lasciato traccia nella storia del club: “È stato un periodo breve ma così intenso che ha lasciato un segno profondo. Roma è come un museo a cielo aperto e la gente mi ha sempre trattato con gentilezza, rispetto e calore. Io e la mia famiglia saremo sempre grati alla città”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Tre anni fa Tirana, Oliveira: “Momento magico, tra Roma e Mourinho poteva finire diversamente”

Altri articoli sullo stesso argomento

Creatura con tre occhi di milioni di anni fa scoperta dai paleontologi: il suo nome è un omaggio ai kaiju

Un antico predatore marino, il Mosura fentoni, ha stupito i paleontologi con la sua singolare morfologia a tre occhi.

L'attrice tedesca torna a Cannes dopo tre anni e lo fa con un outfit che non lascia spazio all’indifferenza: diva rétro o fata madrina?

Diane Kruger fa il suo trionfale ritorno al Festival di Cannes dopo tre anni, incantando il pubblico con un outfit straordinario che evoca un fascino rétro da vera diva.

Sette anni fa, il 19 maggio 2018, il principe Harry si sposava con Meghan Markle. Sapete quali sono le tre parole che lui disse a lei all'altare? Tutto su Amica.it

Sette anni fa, il 19 maggio 2018, il principe Harry si è unito in matrimonio con Meghan Markle, segnando un evento mondiale.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tre anni fa Lehman portò Obama alla Casa Bianca

Secondo linkiesta.it: Il 15 settembre di tre anni fa falliva infatti la banca d’affari americana Lehman Brothers, lasciando un buco superiore a 600 miliardi di dollari. Ponendo la parola fine alla crescita della ...

Tre anni fa Lehman: sembra ieri e invece è oggi

Da linkiesta.it: Dopo tre anni, non è piacevole», fa notare un’analisi sul VIX a cura di Bank of New York Mellon. Anche osservando i mercato valutario, il discorso non cambia. Tre anni fa il cross euro/dollaro ...