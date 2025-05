Travolta nella notte Valentina non è tornata a casa | Trascinata per metri

Valentina Tolomei, diciassettenne, scomparsa misteriosamente nella notte, viaggiava sola a bordo di uno scooter bianco, illuminato dalla luna. Trascinata per metri, la sua assenza ha lasciato un vuoto inaspettato. Non si conoscono le circostanze precise: era forse indirizzata qualcuno o assaporava solo la libertà notturna. La scena del suo incidente rimane avvolta nel mistero, mentre amici e familiari sperano in una risposta.

Aveva diciassette anni e viaggiava in sella a uno scooter bianco, illuminato solo dai fari e dalla luna. Si chiamava Valentina Tolomei e non si sa se stesse tornando o andando, se pensava a qualcosa che l'aveva ferita o semplicemente alla musica che ascoltava. Il suo casco era allacciato, la postura leggera, la strada dritta. Poi, un rumore. Un impatto secco, improvviso. E il volo. Non è stato uno schianto qualsiasi. Il corpo di Valentina è stato trascinato per metri, finché lo scooter si è fermato e lei ha continuato a volare oltre l'asfalto, fino a un campo buio, a pochi passi da una carreggiata che la vedeva passare ogni giorno.

