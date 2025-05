Travolta e uccisa da una ruspa mentre prende il sole su una spiaggia di Cervia

Una donna è stata travolta e uccisa da una ruspa mentre prendeva il sole su una spiaggia di Cervia. Il conducente, non autorizzato e con precedenti per omicidio stradale, avrebbe operato durante lavori abusivi, come confermato dal sindaco. La tragedia solleva pesanti interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle attività sulla spiaggia.

L'uomo che guidava il mezzo non era autorizzato e ha un precedente per omicidio stradale. "I lavori erano abusivi", chiarisce il sindaco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Travolta e uccisa da una ruspa mentre prende il sole su una spiaggia di Cervia

Cervia, uccisa da una ruspa in spiaggia: chi era Elisa Spadavecchia

Elisa Spadavecchia uccisa dalla ruspa sulla spiaggia, il guidatore ha un precedente per omicidio stradale. Il testimone: «Correva troppo»

Elisa Spadavecchia, l'insegnante uccisa da una ruspa in spiaggia mentre è in vacanza

