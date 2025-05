Travolta da una ruspa in spiaggia il testimone | Andava troppo forte Potevo morire anche io

Il testimone stava passeggiando sulla spiaggia di Ravenna, quando una ruspa, che procedeva troppo velocemente, lo ha travolto. Era una mattina ventosa con poca gente presente, e lui si trovava sul bagnasciuga, tornando al campeggio. Il rischio di incidenti era elevato, e poteva morire anche lui. L’incidente sottolinea i pericoli legati alla sicurezza in spiaggia, specialmente con attrezzature in movimento e condizioni meteorologiche avverse.

Ravenna, 25 maggio 2025 – “Camminavo sul bagnasciuga, come faccio ogni giorno, da due mesi. Stavo tornando verso il campeggio, in direzione di Cesenatico. Era una mattinata ventosa, sulla spiaggia poca gente: qualcuno sdraiato al sole, qualcuno riparato vicino ai bagni, altri a passeggio. Io avevo scelto di camminare vicino all’acqua, perchĂ© lì la sabbia è piĂą battuta e con i bastoncini si va meglio. Poi, all’improvviso, la tragedia ( video )”. Antonio Antonino, bolognese, ha lavorato per anni in ambito sanitario, anche all’obitorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Travolta da una ruspa in spiaggia, il testimone: “Andava troppo forte. Potevo morire anche io”

