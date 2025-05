Travolta da una ruspa in spiaggia | chi era Elisa Spadavecchia l’insegnante amata da tutti

Elisa Spadavecchia, amata insegnante, è stata tragicamente uccisa a Pinarella da una ruspa in retromarcia in una mattina di maggio. La sua vita, improntata all’affetto e al rispetto, si è spezzata in un attimo a causa di un gesto distratto. La comunità tutta si è stretta intorno al dolore, ricordando una donna che aveva lasciato un segno positivo nelle vite di chi la conosceva.

Una mattinata di maggio che si preannunciava tranquilla si è trasformata in una scena di sgomento sulla spiaggia di Pinarella. Una ruspa in retromarcia, un gesto distratto, e la vita di Elisa Spadavecchia è stata spezzata. Chi era questa donna, amata e rispettata da tutti? La storia si snoda tra le parole di chi l’ha conosciuta, tra ricordi e lacrime. > L’auto si schianta sulla strada che fa paura: muore sul colpo. Cosa è successo e chi c’era con lui Elisa, 66 anni, non era solo un’insegnante in pensione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

