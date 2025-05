Travolge un uomo mentre attraversa la strada e fugge trovato l’automobilista pirata | era un uomo di 90 anni

Un’auto pirata ha investito un uomo di 86 anni mentre attraversava la strada a Milano Marittima, fuggendo senza prestare soccorso. L’autista, un uomo di 90 anni, è stato successivamente rintracciato e ha confessato l’accaduto alle forze dell’ordine. L’anziano investito si trova in gravi condizioni. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle responsabilità degli autisti anziani alla guida. Continua a leggere…

Alla guida della vettura che ha travolto e investito un 86enne senza prestare soccorso a Milano Marittima (Ravenna) vi era un 90enne che ora ha confessato quanto fatto alle forze dell'ordine. L'86enne travolto in auto è stato ricoverato in gravi condizioni... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Travolge un uomo mentre attraversa la strada e fugge, trovato l’automobilista pirata: era un uomo di 90 anni

Un’auto la travolge mentre attraversa la strada a Inverigo: ragazza di 22 anni muore poche ore dopo in ospedale

Una ragazza di 22 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un'auto a Inverigo, Como. L’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio del 22 maggio, ha catapultato la giovane in ospedale in gravi condizioni, dove è deceduta poche ore dopo.

Investito dall'auto "pirata" mentre attraversa la strada: uomo in condizioni gravissime

Sabato mattina a Milano Marittima, un uomo di 77 anni è stato investito da un’auto pirata mentre attraversava la strada all’incrocio tra via 2 Giugno e la I traversa.

Cervia, ruspa travolge e uccide una bagnante mentre stava prendendo il sole sulla spiaggia. «L'uomo alla guida non era autorizzato»

Un incidente mortale sulla spiaggia di Cervia: una donna tra i 40 e i 50 anni è stata investita e uccisa da una ruspa mentre prendeva il sole.

