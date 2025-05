Trattativa per il presidio di destra Patrioti dirottati in piazza Garibaldi

A San Giovanni in Persiceto, i Patrioti di estrema destra sono stati dirottati in piazza Garibaldi, con negato l’ingresso in piazza del Popolo. La manifestazione, presidiata da polizia e carabinieri, ha visto un gruppo di aderenti al movimento “La Rete dei Patrioti” di Bologna, che ha partecipato con una bandiera, in un tentativo di presidio in zona, evidenziando tensioni nella gestione delle piazze.

Ai patrioti negato l'ingresso in piazza del Popolo, ma concessa piazza Garibaldi. Succede a San Giovanni in Persiceto, ieri mattina presidiata da polizia e carabinieri, dove un gruppo di aderenti al movimento di ultradestra La Rete dei Patrioti di Bologna, con una bandiera al seguito, è stato prima bloccato a ridosso della piazza dalle forze dell'ordine e poi dirottato nello spazio adiacente. Non ci sono stati quindi la raccolta firme e il volantinaggio sotto il palazzo comunale per chiudere i centri di accoglienza per minori stranieri.

