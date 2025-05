Trasformano la loro abitazione in casa green | risparmieranno 111 mila chilowatt all' anno

A Fusignano, un'abitazione in via Macello 11 ha ricevuto la targa 'Green gold' per aver trasformato la casa in una soluzione a basso impatto energetico. Questa iniziativa, parte del progetto 'Futuro green2030' dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, prevede un risparmio di 111 mila chilowatt all’anno grazie a interventi di efficientamento energetico. La targa è stata consegnata martedì scorso per riconoscere l’impegno nella sostenibilità .

È stata consegnata martedì scorso una nuova targa 'Green gold' a Fusignano, per l'efficientamento energetico di una abitazione che si trova in via Macello 11.Il riconoscimento, pensato dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna nell'ambito del progetto 'Futuro green2030', è stato consegnato dal.

