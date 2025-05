Tragico incidente in Lunigiana | ventenne trovato morto in un ruscello

Un tragico incidente ha scosso la Lunigiana: il 25 maggio 2025, il corpo senza vita di Samuel Bottarelli, ventenne originario di Sarzana e residente a La Spezia, è stato rinvenuto in un ruscello a Tavarnelle, Licciana Nardi, nelle prime luci dell'alba. La scoperta, avvenuta nei pressi di via Provinciale, ha suscitato un'immediata mobilitazione delle autorità e della comunità locale in cerca di risposte e sottolineando la tristezza

Il ritrovamento del corpo. Alle prime luci dell’alba del 25 maggio 2025, in località Tavarnelle a Licciana Nardi (Massa Carrara), il corpo senza vita di Samuel Bottarelli, ventenne originario di Sarzana e residente a La Spezia, è stato trovato in un ruscello nei pressi di via Provinciale. L’allarme della fidanzata e le ricerche. Il ragazzo era uscito nel pomeriggio precedente per un giro in moto, senza più far ritorno. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Aulla e Pontremoli, la vittima ieri si trovava per le strade della Lunigiana in compagnia di un amico, anche lui in moto. Samuel Bottarelli, a un certo punto, avrebbe lasciato l’amico indietro e si sarebbe avventurato da solo su una strada secondaria... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragico incidente in Lunigiana: ventenne trovato morto in un ruscello

