Tragico incidente frontale tra auto a Albavilla sono tre i feriti gravi | 20enne sbalzata sull' asfalto

Un tragico incidente frontale si è verificato ieri sera ad Albavilla in via Prealpi, causando gravi ferite a tre persone. Tra i feriti, una ragazza di 20 anni sbalzata sull’asfalto durante lo scontro tra due auto. Emergenze e immagini drammatiche emergono dalla terribile collisione, che ha sconvolto la comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle cause di un impatto violentissimo che ha lasciato dietro di sé molte ferite e una grande tristezza.

Emergono nuovi dettagli e immagini drammatiche sul grave incidente avvenuto ieri sera, venerdì 24 maggio, in via Prealpi ad Albavilla. Come già riportato, due auto si sono scontrate frontalmente in un impatto violentissimo, e ad avere la peggio è stata una ragazza di soli 20 anni, sbalzata fuori. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Tragico incidente, frontale tra auto a Albavilla, sono tre i feriti gravi: 20enne sbalzata sull'asfalto

