Tragico incidente frontale tra auto a Albavilla sono tre i feriti gravi | 20enne sbalzata sull' asfalto

Un tragico incidente stradale ha sconvolto Albavilla ieri sera, venerdì 24 maggio, dove due auto si sono scontrate frontalmente in un impatto devastante. Tre persone sono rimaste gravemente ferite, tra cui una giovane di 20 anni, sbalzata sull'asfalto. Emergono nuovi dettagli e immagini drammatiche che descrivono la gravità di quanto accaduto in via Prealpi, lasciando la comunità in stato di shock.

Emergono nuovi dettagli e immagini drammatiche sul grave incidente avvenuto ieri sera, venerdì 24 maggio, in via Prealpi ad Albavilla. Come già riportato, due auto si sono scontrate frontalmente in un impatto violentissimo, e ad avere la peggio è stata una ragazza di soli 20 anni, sbalzata fuori...

