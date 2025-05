Traghetto Livorno-Corsica ripartono i collegamenti per Bastia con Moby | gli orari

Da sabato 24 maggio al 19 ottobre riprendono i collegamenti tra Livorno e Bastia con la compagnia Moby. La nave Moby Orli parte ogni giorno alle 8:00, offrendo un collegamento prezioso per turisti e viaggiatori verso la Corsica, meta molto popolare in primavera e estate. La riattivazione rappresenta una buona notizia per gli amanti dell’isola, facilitando gli spostamenti tra Italia e Corsica per tutta la stagione.

Una buona notizia per tutti gli amanti della Corsica, una delle mete preferite dai turisti sia durante la primavera che l'estate. A partire da ieri, sabato 24 maggio, e fino al 19 ottobre sono attivi i traghetti tra Livorno e Bastia con la Moby Orli con partenza tutti i giorni alle 8 del mattino.

