Tragedia sull' Adler in Svizzera trovati morti 5 sciatori

Cinque sciatori non ancora identificati sono stati trovati morti sul ghiacciaio Adler, nella zona di Zermatt, a circa 4.000 metri di quota. La scoperta è avvenuta dopo che alcuni scialpinisti hanno segnalato sci abbandonati ai piedi di una parete. Il soccorso alpino ha localizzato i corpi lungo il canalone del Rimpfischhorn, confermando che il gruppo è stato travolto da una valanga. I primi tre corpi sono stati rinvenuti alla base di un cumulo di neve fresca, mentre altri due sono stati trovati più in basso, a circa 500 metri di distanza. La procura locale ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’incidente... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it