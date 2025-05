Tragedia per Pazzini | scaraventato fuori strada con la macchina | Ha rischiato di farsi malissimo

Una tragedia sfiorata ha colpito Giampaolo Pazzini, scaraventato fuori strada con la sua auto, un episodio che ha rischiato di trasformarsi in un grave incidente. Fortunatamente, l'ex centravanti ha potuto raccontare l'accaduto con una punta di ironia. Da calciatore di successo a dirigente sportivo, la sua vita continua a riservare sorprese e sfide, ma questa volta è andata meglio di quanto potesse immaginare.

