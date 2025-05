Tragedia in via Palmieri a Torino | ragazza caduta dal terzo piano di un edificio è morta

Una tragedia ha scosso Torino in via Palmieri 55, dove una ragazza di 20 anni è morta dopo essere caduta dal terzo piano di un edificio. L'incidente è avvenuto nell'interno cortile e ha immediatamente mobilitato i soccorsi e i carabinieri. Trasportata d'urgenza al Cto, le speranze di salvezza sono svanite rapidamente, lasciando una comunità in lutto per la giovane vita spezzata.

Tragedia a Torino in via Palmieri 55 dove una ragazzo di 20 anni è caduta dal terzo piano di un edificio. La caduta non è avvenuta sul lato strada, ma nell’interno cortile. Sul posto sono giunti i soccorsi e i carabinieri. La ragazza è stata trasportata in ambulanza al Cto, ma per lei non c’è... 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Tragedia in via Palmieri a Torino: ragazza caduta dal terzo piano di un edificio, è morta

