Tragedia in spiaggia 66enne di Molfetta travolta e uccisa da una ruspa

Una donna di 66 anni di Molfetta, Elisa Spadavecchia, è morta ieri mattina sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, travolta e uccisa da una ruspa cingolata durante un incidente. La vittima è deceduta sul colpo. Le circostanze precise dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si tratta di una tragedia improvvisa e grave.

La donna sarebbe stata vittima di un tragico incidente sulla spiaggia, investita e uccisa da una ruspa cingolata. Una 66enne originaria di Molfetta, Elisa Spadavecchia è morta sul colpo, ieri mattina sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna.

Una tragedia si è consumata questa mattina a Pinarella di Cervia, dove una donna è stata fatalmente investita da una ruspa durante le operazioni di sistemazione della spiaggia, probabilmente a causa del maltempo dei giorni precedenti.

Una tragica tragedia è avvenuta sabato mattina a Pinarella di Cervia, dove una donna è stata travolta e uccisa da un mezzo durante le operazioni di pulizia della spiaggia.

La donna si trovava in un lido a Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna. Sarebbe stata investita da un mezzo meccanico sotto gli occhi degli altri bagnanti: la ruspa avrebbe colpito la vittima

Si trovava sulla battigia a prendere il primo vero sole della stagione, in un sabato qualsiasi. Elisa Spadavecchia, 66enne insegnante di inglese vicentina, era giunta in Romagna il giorno

Elisa Spadavecchia, insegnante di inglese di 66 anni originaria di Molfetta ma residente a Creazzo, in provincia di Vicenza, è morta questa mattina sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, travolta da

