Tragedia in Colombia | incidente d' autobus provoca 10 morti tra studenti e professori

Un incidente in Colombia ha causato la morte di 10 persone, tra studenti e professori universitari, e il ferimento di 11 altri. L'autobus, con 26 passeggeri da Tolima a Quindio, ha perso il controllo e si è schiantato durante una gita. La tragedia ha colpito diverse famiglie e la comunità locale, suscitando dolore e solidarietà.

Una gita di studenti e professori universitari si è conclusa in tragedia sabato in Colombia, quando il loro autobus si è schiantato uccidendo almeno 10 persone e ferendone altre 11. L'autista ha perso il controllo del mezzo che stava trasportando 26 passeggeri da Tolima a Quindio. Diverse persone sono state sbalzate fuori dal bus quando ha sbattuto contro la barriera di un ponte. L'università Humboldt nella città colombiana di Armenia ha dichiarato due giorni di lutto dopo "la dolorosa perdita di diversi colleghi, studenti, professori e dirigenti" nell'incidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tragedia in Colombia: incidente d'autobus provoca 10 morti tra studenti e professori

Altre letture consigliate

Altro tragico incidente stradale nella notte: 59enne in scooter si scontra con un mezzo militare. Morto sul colpo. La tragedia a Roma

Nella notte tra il 13 e il 14 maggio, Roma è stata scossa da un tragico incidente stradale. Un uomo di 59 anni, le cui iniziali sono M.

Tragedia a Passirano, giovane motociclista 19enne in fin di vita dopo un incidente

Una tragedia ha colpito Passirano, in provincia di Brescia, dove un giovane motociclista di 19 anni è in fin di vita dopo un grave incidente.

Fuga su Jaguar rubata finisce in tragedia: 4 feriti nell'incidente

Una violenta fuga su una Jaguar rubata ha sconvolto la tranquillità della Statale 16 a Vasto. Un giovane serbo di 22 anni ha forzato un posto di blocco, provocando un incidente che ha coinvolto quattro persone.

Se ne parla anche su altri siti

Tragedia in Colombia: incidente d'autobus provoca 10 morti tra studenti e professori

quotidiano.net scrive: Un autobus con studenti e professori si schianta in Colombia: 10 morti e 11 feriti. Lutto all'università Humboldt.

Graban el momento en el que explota un camión cisterna en Colombia