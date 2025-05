Tragedia di Carlino ritrovato il corpo senza vita di Gianfranco Baldin

Tragedia a Carlino: è stato ritrovato senza vita il corpo di Gianfranco Baldin, 63 anni, scomparso sabato 24 maggio 2025. L'uomo si era gettato nel torrente Cormôr, in un tratto particolarmente pericoloso nella località di San Gervasio, nel tentativo di salvare il proprio... Le circostanze della sua scomparsa hanno scosso la comunità, che si unisce nel dolore per questa triste perdita.

E' stato ritrovato, dopo lunghe ricerche, il corpo senza vita di Gianfranco Baldin, il 63enne scomparso ieri - sabato 24 maggio 2025 - nel torrente Cormôr dopo essersi gettato dentro, in un punto del fiume particolarmente pericoloso in località San Gervasio, nel tentativo di salvare il proprio... 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Tragedia di Carlino, ritrovato il corpo senza vita di Gianfranco Baldin

Approfondisci con questi articoli

Ritrovato il corpo di un escursionista scomparso

Il corpo di Romen Roman Lair, 61enne escursionista di Silandro scomparso a dicembre, è stato tragicamente rinvenuto nella zona di Merano 2000, a circa 1900 metri di altitudine.

Tragedia in Darsena, il corpo di un uomo visto galleggiare nel canale: si indaga sulle cause della morte

Tragedia in Darsena a Ravenna: martedì mattina, il corpo di un uomo è stato rinvenuto galleggiante nel canale Candiano.

Ritrovato il corpo di un escursionista scomparso

Romen Roman Lair, un escursionista di 61 anni originario di Silandro, è stato tragicamente rinvenuto senza vita nella zona di Merano 2000, a circa 1900 metri d'altitudine, domenica 11 maggio.

Se ne parla anche su altri siti

Si tuffa nel torrente per salvare il cane: è stato ritrovato il corpo senza vita di Gianfranco Baldin

Scrive nordest24.it: CARLINO (UDINE) - Domenica 25 maggio, dopo diverse ore di ricerche e il progressivo abbassamento del livello dell’acqua, è stato individuato il corpo senza vita di Gianfranco Baldin a San Gervasio di ...

Come è stato trovato Cristian Molnar: il corpo recuperato nella grotta sottacqua nel Natisone