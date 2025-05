Tragedia a San Giovanni a Piro | un ragazzo di 16 anni perde la vita in un incidente stradale

Tragedia a San Giovanni a Piro: un giovane di 16 anni, alla guida di una Yamaha 125, ha perso la vita in un incidente stradale. La comunità è profondamente scossa da questa perdita improvvisa, mentre le cause dell'incidente sono ancora da chiarire. Un dolore enorme per la famiglia e gli amici di D.M., che lascia un vuoto incolmabile.

Una giovane vita spezzata e una comunitĂ in stato di choc. Nella tarda serata di ieri, D.M., un ragazzo di soli 16 anni, ha tragicamente perso la vita in un drammatico incidente stradale. Era alla guida di una Yamaha 125 quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. L'incidente si è verificato lungo la strada che collega il centro cittadino alla frazione collinare di Bosco. L'articolo Tragedia a San Giovanni a Piro: un ragazzo di 16 anni perde la vita in un incidente stradale proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Tragedia a San Giovanni a Piro: un ragazzo di 16 anni perde la vita in un incidente stradale

Contenuti che potrebbero interessarti

Cade da un’impalcatura mentre lavora: paura a San Giovanni Incarico, grave un operaio

Un grave incidente si è verificato a San Giovanni Incarico, dove un operaio settantenne è caduto da un'impalcatura mentre eseguiva lavori di manutenzione in un'abitazione privata.

Allarme a Ponte San Giovanni: l’Istituto Comprensivo Perugia 12 perde oltre la metà degli iscritti. Cittadini lanciano una petizione

Allarme a Ponte San Giovanni: l'Istituto Comprensivo Perugia 12 ha registrato una drammatica perdita di oltre la metĂ degli iscritti.

A San Giovanni il Mercato Europeo. Cambia la viabilitĂ

Arezzo, 13 maggio 2025 – In occasione della 20° edizione del Mercato Europeo, che si terrà a San Giovanni dal 15 al 18 maggio, il Comune ha attuato modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tragedia nel Salernitano: incidente in moto, perde la vita 16enne

Segnala msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Incidente a San Giovanni a Piro: morto a 16 anni Domenico Magliano. Il Comune sospende la fiera

Si legge su msn.com: Nella notte ha perso la vita Domenico Magliano a San Giovanni a Piro (Salerno). Il 16enne, del posto, era in sella alla sua moto quando alla frazione Bosco ha perso il controllo e si ...

Si schianta contro un muro: muore 16enne di San Giovanni a Piro

Da infocilento.it: Il giovane è stato trasferito presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove è deceduto a causa della gravità delle ferite riportate ...

?? SAN GIOVANNI A PIRO, MUORE IMPRENDITORE 53ENNE |Sud TV|