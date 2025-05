Tragedia a San Giovanni a Piro | Domenico Magliano muore a 16 anni in un incidente in moto

La comunità di San Giovanni a Piro è in lutto per la tragica scomparsa di Domenico Magliano, un ragazzo di soli 16 anni, vittima di un incidente in moto. Nella notte tra il 24 e il 25 maggio 2025, il giovane ha perso la vita mentre guidava la sua Yamaha 125, un destino inaspettato che ha spezzato una vita promettente e lasciato un profondo vuoto tra familiari e amici.

Nella notte tra il 24 e il 25 maggio 2025, Domenico Magliano, un ragazzo di soli 16 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale a San Giovanni a Piro, nel Cilento. Alla guida della sua Yamaha 125, Domenico ha perso il controllo del mezzo lungo la strada che collega il centro abitato alla frazione Bosco, schiantandosi contro un muretto ai margini della carreggiata. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il trasporto d'urgenza all'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania, per il giovane non c'è stato nulla da fare.

