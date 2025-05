Tragedia a Pinarella di Cervia donna muore travolta da una ruspa | L' uomo alla guida ha un precedente per omicidio stradale

Una tragedia a Pinarella di Cervia ha scosso la comunità: Elisa Spadavecchia, 66 anni in vacanza con il marito, è stata travolta da una ruspa non autorizzata e ha perso la vita sul colpo. L’uomo alla guida ha precedenti per omicidio stradale. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sul rispetto delle normative nel settore.

Elisa Spadavecchia, 66enne in vacanza con il marito, è morta sul colpo. Il mezzo non era autorizzato ad operare sul lido...

Una tragedia si è verificata a Pinarella di Cervia, dove una donna è stata tragicamente investita e uccisa da una ruspa mentre si trovava in spiaggia.

Una tragedia si è consumata questa mattina a Pinarella di Cervia, dove una donna è stata fatalmente investita da una ruspa durante le operazioni di sistemazione della spiaggia, probabilmente a causa del maltempo dei giorni precedenti.

La morte di Elisa Spadavecchia ha suscitato dolore e indignazione tra residenti e turisti. L'assenza di autorizzazioni, l'imprudenza nelle manovre e l'assenza di segnali di sicurezza rendono la

