Tragedia a Pederobba | muore in bici il 52enne Marco Rossini fatale un infarto a pochi passi dal Giro d’Italia

Tragedia a Pederobba: Marco Rossini, 52 anni, muore mentre pedala, stroncato da un infarto. L'incidente è avvenuto domenica 25 maggio in via Cavallea, a pochi passi dal percorso del Giro d’Italia, che di lì a poco avrebbe attraversato la zona. L'uomo, appassionato ciclista, stava rientrando da una pedalata sul famoso monte quando il dramma si è consumato.

Il dramma si è consumato domenica 25 maggio, poco dopo le 11.30, lungo via Cavallea, la strada che unisce Onigo di Pederobba a Cornuda e corre parallela al tracciato che di lì a poche ore avrebbe ospitato il passaggio del Giro d’Italia. Marco Rossini, 52 anni, stava rientrando da una pedalata sul Fagarè quando ha . L'articolo Tragedia a Pederobba: muore in bici il 52enne Marco Rossini, fatale un infarto a pochi passi dal Giro d’Italia è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tragedia a Pederobba: muore in bici il 52enne Marco Rossini, fatale un infarto a pochi passi dal Giro d’Italia

Le notizie più recenti da fonti esterne

Colpito da un malore durante un giro in bici, i passanti lo trovano a terra: muore a 52 anni - PEDEROBBA (TREVISO) – Un grave episodio ha scosso la frazione di Onigo di Pederobba, in via Cavallea, nelle immediate vicinanze del tracciato del Giro d’Italia e non distante dal confine con il Comune ... Segnala nordest24.it

Malore fatale mentre è in bici: muore ciclista 52enne - PEDEROBBA - Tragedia domenica mattina, 25 maggio, verso le 11.30, a Onigo di Pederobba. Un ciclista durante il giro con la sua bici lungo via Cavallea è stato colto da un malore. L’uomo, M. R. 52enne ... Da oggitreviso.it

Malore durante un giro in bici con gli amici: muore a 64 anni - Reggio Emilia, 25/07/2025 – Morto di malore a 64 anni durante un giro in bicicletta in montagna assieme agli amici. E’ successo questa mattina nel comune di Castelnovo Monti (Reggio Emilia). Lo riporta msn.com

MOTO CONTRO BICI: MUORE CICLISTA 43 ENNE, GRAVE IL CENTAURO | 06/02/2021