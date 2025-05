Traffico Roma del 25-05-2025 ore 14 | 30

Ben trovati da Luceverde Roma. Il 25 maggio 2025 alle ore 14:30, il traffico nella capitale registra disagi a causa della totale sostituzione dei treni della metro con bus, per test sulle nuove stazioni di Colosseo, Fori Imperiali e Porta Metronia. Alle 20:45, allo Stadio Olimpico, si terrĂ l'ultima partita di Champions League. Restate con noi per aggiornamenti sul traffico e sui trasporti della cittĂ .

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione per l'intera giornata ai treni della metro ci sono integralmente sostituiti da bus per consentire ulteriori test sulla linea in vista dell'apertura delle nuove stazioni Colosseo Fori Imperiali e porta metronia alle 20:45 allo stadio Olimpico l'ultima di campionato con l'incontro Lazio Lecce previsto il consueto piano viabilitĂ nell'area del Foro Italico inevitabili le ripercussioni a Flaminio e al della Vittoria in particolare in viale di Tor di Quinto sui Lungotevere sulla tangenziale

