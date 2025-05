Traffico Roma del 25-05-2025 ore 08 | 30

Il traffico a Roma del 25/05/2025 alle 08:30 mostra rallentamenti. La recita del Regina Coeli di Leone XIV si è svolta in piazza San Pietro. Nel pomeriggio, il sindaco Gualtieri renderà omaggio a Papa Leone XIV presso l'Ara Coeli, vicino al Campidoglio. Per l'occasione, dalle 14, sarà vietato il transito in quelle aree. La redazione di Luceverde monitora la situazione del traffico nella capitale.

Luceverde Roma trovati dalla redazione questa mattina la recita del Regina Coeli di Leone quattordicesimo in piazza San Pietro nel pomeriggio fa il sindaco Gualtieri renderà omaggio al pontefice nella piazza dell'Ara Coeli ai piedi della scalinata del Campidoglio dalle 14 sarà pertanto vietato il transito su via del Teatro Marcello da Vico Jugario Piazza d'aracoeli in serata per lo stesso ponte è prevista anche una visita Santa Maria Maggiore modifica alla viabilità in zona San Giovanni e deviazioni per diverse linee di bus Vi ricordo che per l'intera giornata ai treni della metro ci sono integralmente sostituiti da bus per consentire ulteriori test sulla linea in vista dell'apertura delle nuove stazioni Colosseo Fori Imperiali e porta metronia come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 25-05-2025 ore 08:30

