Traffico Lazio del 25-05-2025 ore 17 | 30

Il 25 maggio 2025, ore 17:30, la redazione di Luceverde Lazio segnala importanti aggiornamenti sul traffico nella regione. Rimane chiuso per lavori il tratto della strada a scorrimento veloce Sora-Atina-Cassino tra Ponte Melfa di Atina e le frazioni Atina inferiore e superiore. La riapertura è prevista per il 23 giugno, con deviazioni sulla strada provinciale 259 fino al 6 giugno.

Luceverde Lazio trovati dalla redazione resta chiuso per lavori il tratto della strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino tra Ponte Melfa di Atina Atina inferiore Atina superiore le due direzioni la riapertura È programmata per il 23 giugno deviazioni sulla strada provinciale 259 fino al 6 giugno lavori sulla via Flaminia con transito a senso unico alternato tra Sant'Oreste Civita Castellana non si escludono rallentamenti Vi ricordo infine che per l'intera giornata ai treni della metro ci saranno integralmente sostituiti da bus per consentire ulteriori test sulla linea in vista dell'apertura delle nuove stazioni Colosseo Fori Imperiali e porta metronia

Buongiorno da Luceverde Lazio! Oggi, 14 maggio 2025, alle 09:30, vi aggiorniamo sul traffico nel Lazio.

Ben trovati su Luceverde Lazio! Sulla A1 Roma-Napoli, un incidente ha provocato code di 2 km tra Frosinone e Anagni in direzione Roma.

Traffico intenso nel Lazio alle ore 17:30 del 15 maggio 2025. Secondo Roma Infomobilità , servizio di Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità , si segnalano rallentamenti sul Raccordo Anulare, in particolare in carreggiata interna tra l'ospedale Sant'Andrea e Salaria, con ulteriori problematiche vicino al bivio con la Roma-Firenze.

