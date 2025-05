Tradimento trame turche | Sezai ha un infarto

Nel dramma avvincente di "Tradimento" (Aldatmak), Sezai si trova a fronteggiare un infarto, minacciato dalle crescenti tensioni tra la figlia Ipek Okuyan e la sua amata Güzide. Le emozioni si intensificano e il cuore di Sezai è davvero a rischio. Nelle prossime puntate, un gesto inaspettato avrà luogo: Güzide restituirà l'anello a Sezai, aprendo la strada a nuovi conflitti e rivelazioni.

Le emozioni rischieranno di essere fatali per Sezai nelle prossime puntate della soap turca Tradimento ( Aldatmak ). I continui contrasti tra la figlia Ipek Okuyan e l'amata Güzide rischieranno di far cedere il cuore dell'uomo. Tradimento, anticipazioni turche: Güzide restituisce l'anello a Sezai. Tutto inizierà nel momento in cui Güzide Özgüder scoprirà che è stata Ipek a cercare di investirla, e che Sezai avrà protetto la figlia. Per la giudice questa sarà l'ennesima delusione, che farà molto male soprattutto perché arriverà dall'unica persona alla quale era riuscita a dare fiducia dopo il tradimento del marito Tarik Yenersoy...