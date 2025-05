Tradimento anticipazioni dal 26 maggio al 1 giugno 2025 | Oylum in pericolo a causa di Tolga

Scopri le anticipazioni di "Tradimento" dal 26 maggio al 1 giugno 2025. Oylum Yenersoy si trova in grave pericolo a causa di Tolga e di una rivelazione choc che rischia di distruggere la sua vita. La verità sulla sua relazione con Tolga viene scoperta, attirando l'attenzione di Vahin, fedele a Behram, e mettendo Oylum in una spirale di minacce e suspense immergendo lo spettatore in un vortice di tradimenti e tensioni.

Pericolo in vista per Oylum Yenersoy nelle prossime puntate di Tradimento. A causa di un'intervista di Selin che porta alla luce la sua relazione mai del tutto conclusa con Tolga Kasifoglu, la ragazza entra infatti nel mirino di Vahin, un abitante di Diyarbakir fedelissimo a Behram, il marito di Oylum ancora in coma. Nonostante il diviato di Mualla a intromettersi nella questione, Vahin decide di sequestrare la Yenersoy per fargliela pagare. Maggiori info nelle trame che seguono. Questa settimana, la dizi turca è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il il venerdì in prima serata, il sabato alle 14...