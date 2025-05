Tradimento anticipazioni che fine fa Zelis | qual è il suo finale

Nella serie TV "Tradimento", Zelis, interpretata da Selin Kahraman, finisce in carcere dopo essere stata smascherata per i suoi crimini. Gli ultimi colpi di scena la vedono coinvolta insieme a Ozan, affrontando una verità sconvolgente. Quale sarà il suo destino finale? Scopriamo insieme come si concluderà questa intricata vicenda di tradimenti e rivelazioni.

Che fine fa Zelis nella serie TV Tradimento? Interpretata dall'attrice Selin Kahraman, la giovane è finita in carcere dopo che tutti i suoi crimini sono usciti fuori. Gli ultimi colpi di scena l'hanno vista protagonista insieme al povero Ozan, il quale si è ritrovato di fronte a una verità sconvolgente. Infatti, il figlio di Guzide e Tarik non immaginava neanche lontanamente che sua moglie potesse avere questo lato oscuro. Eppure alla fine Zelis è riuscita a prenderlo in giro e a portare avanti i suoi loschi affari senza farsi scoprire, fino a quando è stata smascherata tramite le indagini di Mualla...

Tradimento Anticipazioni 15 maggio 2025: Mualla fa rapire Oylum!

Nell'episodio di "Tradimento" in onda il 15 maggio 2025 su Canale 5, la tensione cresce quando Mualla ordina il rapimento di Oylum, convinta che dietro l'omicidio di Behram ci sia proprio lei.

Tradimento, anticipazioni 25 maggio: Ipek furiosa con Azra, Nazan fa una domanda molto delicata a Mualla

Il 25 maggio torna l’appuntamento con "Tradimento" su Canale 5 alle 14.30. Ipek è furiosa con Azra, che ha venduto la sua auto, mentre Nazan affronta una conversazione delicata con Mualla.

Tradimento Anticipazioni 26 maggio 2025: Guzide furiosa con Tarik. L'ex marito la fa spiare!

Il 26 maggio 2025 su Canale 5 torna "Tradimento", con colpi di scena sorprendenti. Guzide, furiosa con Tarik, decide di farla spiare, sospettando il suo coinvolgimento.

