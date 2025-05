Totolo | Il bollino antifascista non vale per tutti

Francesca Totolo, giornalista e attivista vicina alle posizioni di destra di Casapound, critica l'uso del bollino antifascista da parte del sindaco e della giunta di Piacenza, accusandoli di strumentalizzarlo per ignorare le vittime italiane e straniere dell’immigrazione. Secondo la sua opinione, tale simbolo non vale per tutti e rischia di essere impiegato per coprire questioni più complesse legate alla memoria e alla storia.

«Il bollino antifascista non vale per tutti ed è stato utilizzato dal sindaco e dalla giunta di Piacenza per seppellire ancora una volta le vittime italiane e straniere dell’immigrazione». Francesca Totolo, giornalista e attivista considerata vicina alle posizioni di destra di Casapound, ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Totolo: «Il bollino antifascista non vale per tutti»

Contenuti che potrebbero interessarti

Bollino antifascista, Zandonella: «Nessuno me lo ha chiesto»

Due mesi fa, Luca Zandonella, consigliere comunale della Lega, aveva richiesto di prenotare la “casa delle associazioni” di via Musso per presentare un libro, sottolineando di non aver mai ricevuto richieste simili.

LIVE Milan-Bologna 0-1, Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA: Ndoye firma la rete che vale la vittoria del trofeo!

Il Bologna conquista la Coppa Italia 2025 sconfiggendo il Milan 0-1 nella finale, grazie a un gol decisivo di Ndoye.

Champions League, la Sir ad un passo dalla leggenda: il 3-0 ad Ankara vale la finalissima

La Sir Sicoma Monini Perugia si prepara a scrivere la storia della Champions League il 30 a Ankara, a un passo da una leggenda attesa da otto anni.