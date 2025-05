Torrent è il nuovo allenatore del Monterrey | debutterà contro l’Inter!

Domenec Torrent è il nuovo allenatore del Monterrey, pronto a debuttare nella sfida contro l'Inter al Mondiale per Club. Sostituisce Martin Demichelis, sollevato dall'incarico lo scorso 12 maggio dopo una sola stagione. Con entusiasmo e determinazione, Torrent si prepara a guidare la squadra verso nuove sfide e successi nel torneo internazionale.

Domenec Torrent prende il posto di Martin Demichelis: il Monterrey ufficializza l’arrivo del nuovo allenatore. Il primo avversario sarà l’Inter al Mondiale per Club. LA NOVITÀ – Lo scorso 12 maggio il Monterrey aveva sollevato dall’incarico Martin Demichelis, dopo una sola stagione alla guida della squadra. Il posto in panchina è rimasto vacante fino ad ora, quando il club messicano ha annunciato l’arrivo di Domenec Torrent. Sarà lui il nuovo allenatore dei Rayados, che debutterà proprio contro l’Inter il 18 giungo. La prossima sfida in programma per il Monterrey, infatti, è quella offerta dal nuovo Mondiale per Club contro i nerazzurri... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Torrent è il nuovo allenatore del Monterrey: debutterà contro l’Inter!

Mondiale per Club Inter, UFFICIALE il nuovo allenatore del Monterrey

Il Mondiale per Club si avvicina e l’Inter si prepara ad affrontare nuove sfide. I Rayados de Monterrey, la squadra messicana avversaria dei nerazzurri, hanno ufficializzato un cambio in panchina con l'arrivo di Domenec Torrent.

