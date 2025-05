Torneo Città di Modena | 500 giovani rugbisti in campo per il 14 anno

Il torneo Città di Modena, giunto alla 14ª edizione, si svolge allo stadio di Collegarola con 500 giovani rugbisti. Organizzato dal Modena Rugby 1965, è intitolato alla memoria di Marco Mucchi, ex giocatore scomparso nel 2010. L’evento celebra il minirugby, promuovendo il rispetto e la passione tra i giovani sportivi e continuando la tradizione nel ricordo di Mucchi.

Lo stadio del rugby di Collegarola è pronto a ospitare oggi l’edizione numero 14 del Torneo ’Città di Modena’, la manifestazione di minirugby organizzata dal Modena Rugby 1965, che per il 13° anno è intitolata alla memoria dell’ex numero 5 biancoverdeblù, Marco Mucchi, scomparso nel 2010 a soli 52 anni. Una festa fuori e dentro i campi che coinvolgerà circa 500 bambine e bambini, un totale di oltre 40 squadre delle categorie Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12, pronte a difendere i colori di 11 club diversi: oltre ai padroni di casa del Generaliviaemiliaest Modena, ci saranno i ’cugini’ di Rugby Carpi e Highlanders Formigine Rugby, il Cesena Rugby, il Rugby Bologna 1928, i parmensi de Le Viole Amatori Parma, poi il Rugby Milano, il Rugby Buccinasco, Lazio Rugby, Lions Amaranto e i ’fedelissimi’ del Gispi Rugby Prato, l’unico club presente a tutte le edizioni della manifestazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Torneo Città di Modena: 500 giovani rugbisti in campo per il 14° anno

