Torna un mare in fiore In memoria di Sauro

Torna "Un mare in fiore" in memoria di Sauro, alla 17ª edizione, a Comacchio dal 31 maggio al 2 giugno. L’evento, tra viale Carducci e viale delle Querce a Lido degli Estensi, celebra i colori e la sostenibilità, offrendo giornate di feste e iniziative dedicate a turismo e ambiente. Un’occasione per cittadini e visitatori di godere di un’atmosfera fiorita e green, con ricordi affettuosi di Sauro.

Un mare in fiore taglia il traguardo della 17ª edizione per regalare ai turisti e ai cittadini di Comacchio giornate nel segno dei colori e del green. L’appuntamento oggi, il 31 maggio e ancora il primo e 2 giugno. La location. Viale Carducci e viale delle Querce, lido degli Estensi. Torna anche quest’anno l’appuntamento più atteso che apre ufficialmente la stagione estiva al Lido degli Estensi: ’Un mare in fiore’, la fiera-mercato dedicata a fiori, piante, giardinaggio, artigianato e prodotti tipici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna un mare in fiore. In memoria di Sauro

Argomenti simili trattati di recente

La primavera in tutto il suo splendore: torna l'appuntamento con "La Rocca in Fiore"

La primavera è tornata e con essa la 26esima edizione de "La Rocca in Fiore". Il 17 e 18 maggio, Monselice si vestirà di colori e profumi in un evento organizzato dalla Pro Loco di Monselice e patrocinato dalla Provincia di Padova.

Torna a Sestri Levante “Mare&Mosto”, la manifestazione dedicata al vino e all'olio ligure

Torna a Sestri Levante "Mare&Mosto - Le Vigne Sospese", l'evento dedicato al vino e all'olio ligure. Domenica 25, l'Ex Convento dell’Annunziata accoglierà visitatori per una giornata all'insegna dei sapori del territorio, organizzata da AIS Liguria.

Una giornata sull'onda della consapevolezza: torna l'appuntamento con "Mare & Musica" e la salvaguardia dell'ambiente costiero

Riprendono le attività di sensibilizzazione ambientale con "Mare & Musica", un evento gratuito organizzato da Be Kind Cattolica.

Su questo argomento da altre fonti

Torna un mare in fiore. In memoria di Sauro

Da msn.com: Lido degli Estensi, la fiera mercato taglia il traguardo della 17ª edizione. Giornate nel segno del green tra fiori, piante e divertimento ...

Torna “Il Mare in fiore”, Marcattili: «Evento che cresce di anno in anno»

cronachefermane.it scrive: Fiori, piante grasse, aromatiche, da frutto, arredamento da giardino, attrezzature per la cura del verde, artigianato, tipicità alimentari si preparano per invadere e colorare le vie di Porto San ...

Torna l’appuntamento con Il Mare in Fiore

Si legge su youtvrs.it: Torna l’appuntamento con Il Mare in Fiore, il lungomare sud di Civitanova si prepara ad ospitare gli espositori della oramai tradizionale mostra mercato floreale. Un evento che segna, da sempre, ...

E mi basta il mare_Mango_