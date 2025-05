Torna il pericolo dei forasacchi | ecco come proteggere i nostri amici

Con l’arrivo della primavera, tornano i pericoli dei forasacchi, semi appuntiti e pericolosi per cani e gatti. L’ENPA avverte sui rischi e consiglia di controllare regolarmente gli animali, evitare zone conquistate dai forasacchi e rimuoverli subito in caso di found in pelo o orecchie. È importante prevenire complicazioni come infezioni o lesioni e consultare subito il veterinario in caso di sospetti.

Con l'arrivo della primavera, torna l'incubo dei forasacchi. L'ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali – lancia l'allarme e offre preziosi consigli su come proteggere i nostri amici a quattro zampe da uno dei pericoli stagionali più subdoli e diffusi. Cosa sono i forasacchi

