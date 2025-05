Torna il Centro Gulliver | Aiuto a chi è in crisi Una missione profonda

Il Centro Gulliver di Varese riapre dopo i lavori di riqualificazione della sua sede storica in via Albani, inaugurando gli spazi rinnovati con una mattinata di festa tra istituzioni, volontari e cittadini. La struttura, fondata nel 1994, ha una missione di supporto a chi è in crisi, offrendo assistenza e un aiuto profondo a chi ne ha bisogno. L'evento celebra il rilancio del centro come punto di riferimento per la comunità.

Una mattinata di festa con istituzioni, volontari e cittadini per celebrare la fine dei lavori di riqualificazione della sede principale, in via Albani a Varese. Il Centro Gulliver ha aperto le porte per l’inaugurazione degli spazi rinnovati dello storico edificio del 1930 che dal 1994 è la sede legale della società cooperativa sociale. Il cantiere si è svolto negli scorsi mesi con i lavori realizzati dalla Sigma Costruzioni, che si sono conclusi entro i termini del cronoprogramma e senza provocare disagi all’attività del centro e ai suoi ospiti, tanto che alla fine delle opere è stata organizzata una festa di ringraziamento a sorpresa per il capocantiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Torna il Centro Gulliver: "Aiuto a chi è in crisi. Una missione profonda"

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Notte bianca, il bando: la festa torna al passato. Eventi concentrati in centro

Pontedera, 17 maggio 2025 – La Notte Bianca torna a rivivere momenti indimenticabili, con eventi concentrati nel centro storico.

"Campi a tavola": torna la cena all'aperto nel centro storico campigiano

Ritorna "Campi a Tavola", la cena all'aperto nel cuore di Campi Bisenzio! Sabato 21 giugno, a partire dalle ore 20, via Santo Stefano e il centro storico si trasformeranno in un vivace palcoscenico di sapori e convivialità.

Marcus Thuram pizzicato a fare shopping in centro a Milano: esce dal negozio e torna a casa su una bici a noleggio – Il video

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, è stato sorpreso mentre si godeva un pomeriggio di shopping in via Monte Napoleone, a Milano.

Approfondimenti da altre fonti

Torna il Centro Gulliver: "Aiuto a chi è in crisi. Una missione profonda"

Si legge su ilgiorno.it: Una mattinata di festa con istituzioni, volontari e cittadini per celebrare la fine dei lavori di riqualificazione della ...

PARODIA DISCO PARADISE #discoparadise #parodia