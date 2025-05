Torino-Roma Streaming Gratis | dove vedere l’ultima giornata di Serie A in Diretta Live

Tutto è pronto per l'ultima giornata di Serie A, con il match tra Torino e Roma che si svolgerà allo Stadio Olimpico Grande Torino. Questa partita segna il commiato di Claudio Ranieri dalla panchina giallorossa, mentre la squadra cerca la qualificazione per la Champions League. Scopri dove vedere la diretta live e segui l'emozione di questa giornata cruciale per entrambe le squadre.

Tutto pronto allo Stadio Olimpico Grande Torino per l’ultima panchina della carriera di Claudio Ranieri. Il tecnico di San Saba guiderà per l’ultima volta la Roma nel match contro il Torino, con il sogno di raggiungere la qualificazione in Champions League. L’andamento di Torino e Roma. La Roma deve anzitutto fare il suo dovere per non avere rimpianti al 90?. La vittoria è necessaria per crearsi la possibilità di mettere il muso davanti alla Juventus, con la speranza che questa incappi almeno in un pareggio a Venezia e ceda il fianco al sorpasso all’ultima curva. Una Champions League che permetterebbe di pianificare una prossima stagione con premesse decisamente diverse, a partire da un allenatore ancora da svelare al pubblico, ed occhio ad un Gasperini criptico nelle sue ultime dichiarazioni... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Torino-Roma Streaming Gratis: dove vedere l’ultima giornata di Serie A in Diretta Live

