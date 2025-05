Torino Roma streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Oggi, domenica 25 maggio 2025, Torino e Roma si sfidano allo stadio Grande Torino alle ore 20:45 per la 38esima giornata della Serie A 2024-2025. In questo articolo analizzeremo come seguire la partita in diretta TV e in streaming, fornendo anche le probabili formazioni delle due squadre. Non perdere l'occasione di vivere questa emozionante sfida calcistica!

Torino Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. TORINO ROMA STREAMING TV – Oggi, domenica 25 maggio 2025, alle ore 20,45 Torino e Roma scendono in campo allo stadio Grande Torino di Torino, partita valida per la 38esima giornata della Serie A 2024-2025. Dove vedere Torino Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Torino e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Torino Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Domenica 25 maggio, la Roma affronta in trasferta il Torino nell'ultima giornata di Serie A. I giallorossi, impegnati a conquistare un posto in Europa e in cerca di un nuovo allenatore, sono determinati a chiudere la stagione nel miglior modo possibile.

Domenica 25 maggio si chiude la Serie A con Torino-Roma, ultima giornata di campionato. Ecco dove seguire la partita in diretta TV e streaming, le ultime notizie e le prospettive di entrambi i club, con i giallorossi ancora in lotta per un piazzamento europeo.

