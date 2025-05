Torino-Roma probabili formazioni | Shomurodov dal 1? conferme a centrocampo

Nel match Torino-Roma, probabile formazione con Shomurodov dal primo minuto e conferma a centrocampo. L'Italia ha già ufficializzato lo scudetto al Napoli, dopo la vittoria sul Cagliari. La serata proposta da sei sfide alle 20.45 è molto intensa, con protagonisti i duelli per la salvezza e per la Champions League. La classifica e le sorti di molte squadre sono in bilico, rendendo questa giornata decisiva per il prosieguo del campionato.

Il primo verdetto è stato emesso, uno scudetto che finisce nelle mani del Napoli dopo la scontata vittoria interna sul Cagliari, ma anche il programma di stasera, con sei sfide alle ore 20.45, è decisamente ricco. Sul piatto infatti ci sarà sia la lotta salvezza sia quella per la Champions League, con la Roma che vuole provare a sfruttare quell’unica residua chance di centrare il quarto posto. Cosa serve? Anzitutto una vittoria su un Torino sospeso a metà classifica ormai da tempo, per poi volgere l’orecchio a Venezia e sperare che l’ex Di Francesco riesca a fermare la Juventus sul pareggio e offra la possibilità di sorpasso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Torino-Roma, probabili formazioni: Shomurodov dal 1?, conferme a centrocampo

