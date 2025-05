Torino-Roma | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

La Roma affronta Torino nella partita decisiva dell'ultima giornata di Serie A, con l'obiettivo di alimentare le speranze di qualificazione in Champions League. Under la guida di Ranieri, che conclude la sua avventura romanista, i giallorossi cercano una vittoria per chiudere al meglio la stagione. Di seguito gli orari, le formazioni probabili e dove seguire l'incontro in tv.

(Adnkronos) – Torna in campo la Roma. I giallorossi oggi, domenica 25 maggio, volano a Torino per sfidare i granata, nell'ultima giornata di Serie A. La squadra di Ranieri, all'ultima partita sulla panchina romanista, vuole alimentare con una vittoria le proprie speranze Champions, sperando in un passo falso della Juventus, impegnata a Venezia e quarta ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

Modena-Cesena: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Braglia di Modena si prepara a ospitare un acceso derby di Serie B tra Modena e Cesena. La partita, valida per la trentottesima giornata, promette emozioni e intensitĂ .

Lucchese-Sestri Levante: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Porta Elisa di Lucca, si prepara un'importante sfida di playout di Serie C tra Lucchese e Sestri Levante.

Atalanta-Roma: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Gewiss Stadium di Bergamo, si prepara a disputarsi un’importante sfida di Serie A: Atalanta-Roma, valida per la 36ª giornata.

Su questo argomento da altre fonti

Torino-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Scrive msn.com: (Adnkronos) - Torna in campo la Roma. I giallorossi oggi, domenica 25 maggio, volano a Torino per sfidare i granata, nell'ultima giornata di Serie A. La squadra di Ranieri, all'ultima partita sulla pa ...

Torino-Roma (Serie A): orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico

Come scrive msn.com: Ultima chance di strappare il quarto posto per la Roma, impegnata sul campo del Torino in occasione della 38ª giornata di Serie A. Battendo il Milan domenica scorsa, i giallorossi si sono tenuti a un ...

Torino-Roma: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro.

Lo riporta msn.com: Claudio Ranieri nella sua ultima partita da allenatore, vuole regalare alla Roma una vittoria che potrebbe portare i giallorossi in Champions League. Il club di Dan Friedkin si trova momentaneamente..

Le probabili formazioni: Torino - Roma