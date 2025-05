Torino-Roma LIVE | le formazioni ufficiali

Oggi, 25 maggio, si chiude la stagione della Roma con una sfida cruciale contro il Torino, in programma alle 20:45. Le formazioni ufficiali saranno rivelate a breve, mentre i giallorossi sognano di qualificarsi per la Champions League, a patto di ottenere una vittoria e sperare in un passo falso della Juventus. L'atmosfera è carica di tensione e aspettative, un'ultima battaglia per il futuro europeo.

La giornata di oggi 25 maggio sancirà la fine della stagione della Roma. In quest’ultimo turno di campionato, i giallorossi scopriranno quale competizione europea disputeranno la prossima annata. Per raggiungere la Champions League, servirà battere alle ore 20:45 con il Torino e sperare che la Juventus non batta il Venezia. I capitolini sperano di mettere in cascina 3 punti estremamente pesanti, sotto ogni punto di vista. Seguite insieme alla redazione di SololaRoma.it la cronaca testuale dei 90? minuti all’Olimpico Grande Torino. 6 minuti fa 25 Maggio 2025 20:05 20:05 Le parole di Mancini a Dazn... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Torino-Roma LIVE: le formazioni ufficiali

Contenuti che potrebbero interessarti

Coppa Italia, Milan-Bologna: le formazioni ufficiali della finale | LIVE News

Alle 21:00, il palcoscenico dell'Olimpico di Roma ospita la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna.

DIRETTA Serie A, Atalanta-Roma | Formazioni Ufficiali LIVE

Segui la diretta di Atalanta-Roma, match del 'Gewiss Stadium' valido per la 36esima giornata di Serie A.

DIRETTA Coppa Italia, finale Milan-Bologna: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Segui la diretta della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, in programma all'Olimpico di Roma.

Ne parlano su altre fonti

Torino-Roma LIVE, le formazioni ufficiali: Shomurodov-Soulé dal 1', Dovbyk in panchina. C'è Elmas

Riporta calciomercato.com: Torino-Roma, 38esima giornata di Serie A La Roma si gioca l`ultima occasione per centrare il quarto posto. I giallorossi, a quota 66 punti, in casa del Torino devono.

LIVE - Torino-Roma, le formazioni ufficiali: davanti Saelemaekers e Shomurodov

Secondo ilromanista.eu: Alle 20.45 i giallorossi scendono in campo all'Olimpico Grande Torino per l'ultima giornata di campionato. Ecco le ultime in vista del fischio d'inizio ...

Torino-Roma: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro

Riporta msn.com: Claudio Ranieri nella sua ultima partita da allenatore, vuole regalare alla Roma una vittoria che potrebbe portare i giallorossi in Champions League. Il club di Dan Friedkin si trova momentaneamente..

In Diretta: Torino vs Roma – Serie A 2025 | Partita Completa in Diretta Streaming