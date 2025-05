Torino-Roma LIVE le formazioni ufficiali | Shomurodov-Soulé dal 1' Dovbyk in panchina C'è Elmas

Nell'attesa della sfida Torino-Roma, valevole per la 38esima giornata di Serie A, le formazioni ufficiali rivelano interessanti scelte. Shomurodov e Soulé in campo, mentre Dovbyk partirà dalla panchina. Elmas presente tra i titolari. La Roma, con 66 punti, € chiamata a un ultimo sforzo per agguantare il quarto posto e sperare in una qualificazione europea, rendendo questa partita cruciale per il suo futuro.

Torino-Roma, 38esima giornata di Serie A La Roma si gioca l`ultima occasione per centrare il quarto posto. I giallorossi, a quota 66 punti, in... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

