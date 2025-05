Torino Roma LIVE 0-1 | Paredes sblocca la partita su rigore!

Alle 20:45, lo Stadio Olimpico Grande Torino ospita il match tra Torino e Roma, valido per il 38° turno di Serie A. Paredes sblocca la partita su rigore, rendendo questo incontro ancora più avvincente. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, che possono seguire tutti gli aggiornamenti live con Lorenzo Bosca. Ultimo atto della stagione 2024-25, sul manto verde si giocano emozioni decisive.

Appuntamento alle 20e45 allo Stadio Olimpico Grande Torino per Torino Roma, match del 38° turno di Serie A: seguilo live con noi (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Ultimo capitolo, ultima partita di Serie A per quanto concerne la stagione 2024-25.

Diretta gol Serie A: gli aggiornamenti LIVE della 37ª giornata – Paredes riporta in vantaggio la Roma; Nico Gonzalez la sblocca a Torino; Richardson riporta avanti i Viola

Segui gli aggiornamenti live della 37ª giornata di Serie A 2024-25, con scorci sulle emozioni più intense: Paredes porta in vantaggio la Roma, Nico Gonzalez si sblocca a Torino, mentre Richardson regala il vantaggio ai Viola.

Torino-Roma 0-0 LIVE: inizia il match

Torinoroma 00 live: il match è iniziato! Oggi, 25 maggio, si chiude la stagione della Roma, che gioca per determinare il proprio futuro europeo.

Torino-Roma, segui LIVE dalle 12:30 la conferenza stampa di Ranieri

Segui in live alle 12:30 la conferenza stampa di Ranieri, ultima fase di una stagione intensa per la Roma.

