Torino-Roma LIVE 0-1 al 45' | la sblocca Paredes su rigore

Nella 38esima giornata di Serie A, Torino e Roma si sfidano in un match avvincente, culminato con il rigore realizzato da Paredes al 45039. Tra emozioni e colpi di scena, Dembelè ha colto un errore di Ndicka, tentando la conclusione verso la porta avversaria. Scopriamo i momenti salienti e le azioni decisive di un incontro che promette spettacolo fino all'ultimo minuto.

Torino-Roma, 38esima giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 28` Dembel√® sfrutta un errore di Ndicka e calcia verso la port di Svilar. Chiude... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Juve Stabia-Sampdoria: formazioni e live match, tutti gli aggiornamenti sulla sfida salvezza

Sale la tensione per Juve Stabia-Sampdoria, match cruciale dell'ultima giornata di Serie B. Per la Sampdoria, una vittoria è fondamentale per avvicinarsi ai playout e sperare di evitare la retrocessione in Serie C.

LIVE Musetti-Zverev 7-6 6-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il toscano incanta e fa sognare al Foro Italico. Semifinale con Alcaraz

Musetti conquista la semifinale dell'ATP di Roma 2025, superando Zverev con un convincente 7-6, 6-4. Il talento toscano ha incantato il pubblico del Foro Italico e ora attende la sfida contro Alcaraz.